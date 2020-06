Siracusa, l'ultimo saluto a Gianfranco Napolitano: ambulanze a sirene spiegate in corteo

Il mondo del volontario siracusano si è ritrovato oggi nella chiesa del Sacro Cuore, a Siracusa, per rendere l'ultimo saluto a Gianfranco Napolitano, uno dei suoi rappresentanti più meritevoli.

La chiesa era affollata e anche fuori erano in tanti ad avere atteso l'uscita del feretro dopo la conclusione delle esequie.

Tutti in divisa: Croce Rossa, Protezione civile con le ambulanze al seguito, hanno fatto sentire la loro vicinanza ai familiari di Napolitano provati dalla perdita del loro caro.

Gianfranco Napolitano ha lasciato un grande vuoto e il suo impegno verso gli altri è stato e sarà un esempio di dedizione unico.

Persona perbene e di grande generosità con un sorriso e un consiglio per tutti: così lo hanno ricordato in tanti.

Alle fine dei funerali dietro l'auto funebre un corteo di autoambulanze a sirene spiegate ha fatto da scorta a Napolitano per il suo ultimo viaggio.