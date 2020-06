Priolo, stasera e domani interventi di disinfestazione e derattizzazione

Interventi di antilarvale eseguiti la notte scorsa in tutte le strade di Priolo. Stasera e domani, a partire dalle 22, derattizzazione e disinfestazione esterna. Anche i nuovi interventi interesseranno il centro abitato e le zone periferiche del paese e seguono quelli già eseguiti nei giorni 11, 18 e 19 maggio.

Ad essere bonificate, oltre alle strade, anche tombini, caditoie, case fatiscenti e abbandonate, potenziali ricettacoli di roditori e insetti, in particolare zanzare e blatte .

I lavori, come da programmazione annuale, sono stati disposti dal sindaco Pippo Gianni, in collaborazione con il responsabile Igm, Antonio Sullo.