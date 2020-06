Istituzione Zes in Sicilia, le reazioni della politica siracusana

Queste le reazioni della politica all'istituzione delle Zes dopo la firma dei decreti da parte del ministro per il Sud, Provenzano.

"Le Zes – dichiara Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolo uno - rappresentano una risposta concreta di promozione di nuova imprenditorialità per molte realtà e territori siciliani legati principalmente alle aree portuali e con gli incentivi, i crediti di imposta, gli sgravi fiscali possono mettere in moto economia e lavoro di cui la Sicilia ha necessità ed urgenza. Ora il governo regionale siciliano – conclude - esca dal limbo delle enunciazioni e riprogrammi piani, progetti, accelerazione della spesa in grado di garantire quel salto di qualità indispensabile per non vanificare una straordinaria opportunità di sviluppo, di crescita e di lavoro".

“Seppur con colpevole ritardo, le Zes sono adesso una realtà – dichiarail deputato regionale di Italia Viva, Giovanni Cafeo – anche se, come sempre, alle azioni formali devono poi corrispondere interventi sostanziali mirati al finanziamento delle detrazioni e dei crediti d’imposta, elemento necessario per rendere efficaci le Zes e quindi attrattivo per gli investimenti il nostro territorio. Per completare l’offerta di attrattività degli investimenti ed incentivare la presenza in Sicilia da parte delle aziende – conclude Cafeo – chiedo al Ministro Provenzano di intercedere affinché diventi legge, magari presentandolo nel corso della conversione del Decreto Rilancio, l’emendamento sulle Zone Franche Doganali".

“Ho fortemente voluto che rientrassimo con quest'area – dice il sindaco di Avola, Luca Cannata – perché si tratta di una zona che può dare tanto. Sarà un modo per invogliare i nostri imprenditori a investire, a maggior ragione in un periodo tanto difficile. Adesso si definiranno con il Governo nazionale e Regionale gli ulteriori passi per arrivare alla fase operativa – conclude Cannata - per rendere fattiva quest'opportunità offerta ai Comuni e al tessuto imprenditoriale”.