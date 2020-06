Coronavirus, a Pechino 27 nuovi contagi: chiusi 5 mercati

A Pechino 27 nuovi contagi da coronavirus,e salgono a 106 i casi degli ultimi giorni, tanto da far parlare di situazione "estremamente grave".

In un incontro con i giornalisti, il portavoce della municipalità della capitale cinese, Xu Hejian, ha detto che Pechino è impegnata "in una lotta contro il tempo" per fermare il contagio, attraverso "le misure più strette, decisive e determinate". Per fermare le infezioni il mercato di Xinfadi e altri quattro mercati sono stati chiusi e 28 aree residenziali sono in quarantena.