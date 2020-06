Coronavirus, a Siracusa e provincia nessun nuovo positivo da 19 giorni

La provincia di Siracusa da 19 giorni senza nuovi casi positivi. Dal 25 maggio nessun decesso, dal 27 maggio nessun nuovo contagio, dal 30 maggio a ricoveri zero dal 6 giugno positivi zero.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle altre province dell’Isola, negli ultimi due giorni (14 e 15 giugno), aggiornati alle 15 di oggi (lunedì 15 giugno), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di Crisi nazionale.

Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 10 (2, 155, 11); Catania, 398 (11, 578, 101); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 119 (12, 387, 59); Palermo, 217 (9, 328, 38); Ragusa, 7 (0, 84, 7); Trapani, 14 (0, 123, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà mercoledì.