Siracusa, processo Renzo Formosa: udienza fissata al 17 giugno

C' è una nuova data per il processo sulla morte dei Renzo Formosa, il ragazzino siracusano rimasto vittima di un incidente stradale in via Bartolomeo Cannizzo il 21 aprile del 2017.

Dopo il rinvio dell'udienza dell'11 marzo scorso a seguito dell'emergenza coronavirus, oggi è stata confermata la data del 17 giugno.

L'ultima udienza risale al 18 dicembre 2019 quando il giudice Salvatore Cavallaro ha rigettato la richiesta di nuova perizia tecnica presentata dal difensore di Santo Salerno, l'avvocato Umberto Di Giovanni. Richiesta alla quale si erano dichiarati contrari sia il legale della famiglia Formosa, Gianluca Caruso che il Pm Gaetano Bono. Adesso si procederà con il rito abbreviato secco.

Incessante la richiesta di giustizia di mamma Lucia che, nonostante il grande dolore per la perdita del figlio, non arretra di un passo per la ricerca e l'individuazione delle responsabilità.