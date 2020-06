Siracusa, insediamento del nuovo Comitato consultivo aziendale

Si è insediato in video conferenza video il nuovo Comitato Consultivo Aziendale dell'Asp di Siracusa. Ne fanno parte 25 associazioni di tutta la provincia di Siracusa che rappresentano il volontariato attivo nel campo sociale e sanitario.

L’assemblea è stata convocata dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra. Presente anche la referente aziendale del Comitato Adalgisa Cucè.

Alla unanimità sono stati confermati Pier Francesco Rizza come presidente e Fernando Peretti, vicepresidente. Entrambi hanno tracciato le linee di programma delle prossime attività del Comitato incentrate sulla attuazione della fase 2 post Covid-19 e ripresa della erogazione delle prestazioni sia ospedaliere che sul territorio con particolare attenzione alle liste di attesa ed alle prestazioni sanitarie erogate ai disabili. A tal fine verranno costituiti tavoli per ciascuna tematica.