Siracusa, Consulta civica: "Sospensione dello street control e strisce blu gratis"

"La riattivazione dello Street Control, rischia di compromettere ulteriormente la ripresa, già lenta e faticosa, delle attività commerciali urbane".

Così la pensa Damiano De Simone, presidente della Consulta Civica alla luce anche "dell’assenza di parcheggi rionali, della precarietà di mezzi di trasporto pubblici, e strisce blu con tariffa alta a tempo pieno".

"Si alle attività di contrasto alla sosta selvaggia – continua De Simone – ma con buonsenso e comprensione ripartendo dal ritorno degli agenti di Polizia Municipale per le strade, capaci di distinguere un'infrazione da una necessità".

Il Presidente della Consulta Civica propone, invece, una azione amministrativa rivolta ad incentivare i cittadini alla fruizione degli esercizi commerciali, attraverso la sospensione a tempo del pagamento delle soste a strisce blu lungo le carreggiate delle zone ad intensità commerciale, e delle aree quali Molo S. Antonio e Talete. "In questo modo - conclude De Simone - non solo si creano i presupposti per evitare, a monte, la sosta selvaggia, ma si creerebbero anche tutte le condizioni favorevoli a riossigenare gli esercizi commerciali".