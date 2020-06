Siracusa, morte Lele Scieri: avviso conclusione indagini per 5

Notifica di avviso di conclusione indagini per cinque persone riguardo la morte del giovane parà siracusano Emanuele Scieri, morto il 13 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa. Lo rende noto l'Adnkronos.

Sulla vicenda aveva già chiuso le indagini la procura militare che ha fissato l'udienza preliminare per il 17 luglio. Tre indagati: sono gli ex caporali Andrea Antico, Luigi Zabara e Alessandro Panella per i quali la procura chiede il rinvio a giudizio.

I tre ex caporali sono stati accusati dalla procura ordinaria di Pisa di omicidio volontario: Alessandro Panella fu arrestato nell'estate 2018 perché gli inquirenti temevano potesse scappare negli Stati Uniti dove da tempo viveva. Tra gli indagati dalla procura di Pisa anche l'ex comandante della Folgore generale Enrico Celentano, da tempo in pensione, al quale è stato contestato di aver reso false dichiarazioni al pubblico ministero.

Impulso alle nuove indagini è stato dato dalla commissione parlamentare di inchiesta che nel dicembre 2017 concluse i lavori trasmettendo gli atti alla procura.