Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", Michelangelo Giansiracusa nuovo presidente

il Sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa nuovo Presidente dell'Unione dei Comuni “Valle degli Iblei” a cui appartengono le municipalità di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino.

“A distanza di 7 anni, ho l'onore di presiedere per la seconda volta l’Unione dei Comuni a cui ha aderito la municipalità che rappresento”, dichiara il Giansiracusa. “Prendo il testimone dal Sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, che ringrazio per il servizio svolto in rappresentanza di tutto il comprensorio. sono pienamente consapevole - prosegue - della forte crisi che contraddistingue le autonomie locali in questo momento in Italia e nella nostra regione, a seguito di politiche nazionali e regionali poco lungimiranti che hanno completamente messo in discussione il fondamentale ruolo delle unioni di enti locali quali ultimo baluardo, specie per i Comuni più piccoli, per l'espletamento dei servizi alle municipalità e alle comunità. Parola d'ordine per la mia presidenza rimane, comunque, servizi. Necessario diviene allora concretizzare e accelerare la realizzazione di attività di cui si parla da tempo, ma che tuttavia permangono solo dei “desiderata”, e mi riferiscono alla Protezione Civile, e alla creazione di un unico comparto di Polizia Municipale. Infine, vorrei – conclude Giansiracusa - che l'Unione e le linee programmatiche rimangano aperte alle sollecitazioni da parte delle comunità che rappresentiamo"

Al termine del discorso di insediamento, il Presidente Giansiracusa ha dedicato la sua nomina e un momento di ricordo all'ex Sindaco di Buscemi Nellino Carbé, scomparso prematuramente in primavera a causa del Covid19, tra i padri fondatori dell'Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”.