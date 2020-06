Siracusa, vandali al plesso Montessori: Fdi sollecita l'intervento dell'amministrazione comunale

"Chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire rapidamente in aiuto alla dirigente della Vittorini, dopo l'incursioni di vandali al plesso Montessori, provvedendo rapidamente all'eliminazione dei danni e a dotare la scuola di un impianto di videosorveglianza".

A chiederlo sono il presidente e il componente del direttivo del circolo Aretusa di Fratelli d'Italia, Paolo Cavallaro e Paolo Emanuele.

Non solo, viene chiesta anche l'avvio di verifiche interne per accertare eventuali responsabilità: "Sarebbe veramente grave - scrivono - il silenzio reiterato degli uffici comunali dinanzi agli appelli disperati della dirigente scolastica".

Cavallaro ed Emanuele sollecitano poi all'amministrazione comunale a dotare di misure di protezione eventuali altre scuole sprovviste e a compiere tutti gli interventi manutentivi ed organizzativi necessari sulle strutture scolastiche e sulle aree urbane limitrofe, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.