Regione, nominati i nuovi dirigenti generali

La Giunta regionale, siciliana riunitasi ieri sera sotto la presidenza di Nello Musumeci, ha provveduto alle nomine dei dirigenti generali dei dipartimenti in scadenza.

Questo l’elenco:Dipartimenti della presidenza Ufficio Legislativo e legale: Giovanni Bologna Protezione Civile: Salvo Cocina Affari Extraregionali: Maurizio Cimino Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Ue: Maria Concetta Antinoro Ufficio speciale di Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Ue: Grazia TerranovaAssessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Agricoltura: Dario Cartabellotta Pesca mediterranea: Rosolino Greco, ad interim Sviluppo rurale e territoriale: Mario CandoreAssessorato delle Attività produttive Attività produttive: Carmelo FrittittaAssessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica Funzione pubblica e del Personale: Carmen Madonia Autonomie locali: Margherita RizzaAssessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana Beni culturali e dell’identità siciliana: Sergio Alessandro, in prorogaAssessorato dell’Economia Autorità regionale per l’innovazione tecnologica: Vincenzo FalgaresAssessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità Acqua e rifiuti: Calogero Foti Energia: Salvatore D’Urso.