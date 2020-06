Marina di Priolo, grande afflusso di bagnanti: potenziati i controlli

Grande affluenza di bagnanti in questa seconda domenica di giugno a Marina di Priolo.

Il Comando di Polizia Municipale e la Protezione Civile hanno, pertanto, incrementato le forze in campo su tutto il litorale, con la presenza di numerosi uomini e mezzi, per garantire una corretta viabilità e la sicurezza dei fruitori della spiaggia.

“Controlli in atto - ha fatto sapere il Sindaco Pippo Gianni - anche per far sì che vengano rispettate le misure anti contagio da Covid-19"