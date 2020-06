In Sicilia centri estivi per bambini aperti da domani

I centri estivi per i bimbi possono aprire da domani. Lo chiarisce oggi una circolare a firma del capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti. Dall'ordinanza firmata ieri da Musumeci, invece, sembrava vi fosse uno slittamento, e questo aveva allarmato gli operatori del settore. I servizi per l'infanzia e l'adolescenza contenuti nel testo e che partiranno dal 22 giugno non riguardano dunque l'attività dei centri estivi.

"Sono consentite dal 15 giugno 2020 le attività dei centri estivi, essendo espressamente previsto dall'articolo 1, let. c, del Dpcm 11 giugno 2020. Inoltre la Sicilia ha deciso di anticipare anche l’apertura degli altri servizi al 22 giugno, mentre a livello centrale non è prevista".