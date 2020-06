Estate 2020, il 61% degli italiani va in vacanza e il 93% sceglie l'Italia

Nell'estate del 2020 il 61% degli italiani non rinuncerà alle vacanze e la stragrande maggioranza (93%) sceglierà l'Italia piuttosto che l'estero. È quanto emerge da un sondaggio condotto da IZI in collaborazione con Comin & Partners sul turismo degli italiani nell'estate post Covid-19.

Le motivazioni principali che inducono gli italiani a trattenersi dentro i confini nazionali sono riconducibili ai timori di tipo sanitario (34%). Ma a pesare, purtroppo, per ben il 41%, è soprattutto la motivazione economica.

Al primo posto della classifica troviamo sempre il mare con il 54% delle preferenze. La montagna viene scelta dal 16%, con un balzo in avanti del 5% rispetto al 2019.