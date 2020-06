Mascherine tricolori, manifestazione regionale a Catania

Per il settimo sabato di fila, le Mascherine Tricolori sono tornate ad affollare le piazze di tutta Italia. Si è tenuta a Catania una ,manifestazione regionale in Piazza Università.

Tra i punti della protesta delle Mascherine Tricolori ci sono anche gli Stati generali dell’economia: "Sono passati più di tre mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria e la nostra pazienza è finita», si legge nel proclama delle Mascherine Tricolori. "L’Italia sta affrontando una crisi economica e sociale senza precedenti, ma il peggio deve ancora arrivare. Fallimenti, povertà, milioni di disoccupati: questo è lo scenario che ci aspetta da qui a pochi mesi. E in tutto questo Giuseppe Conte cosa fa? Continua con le promesse, i falsi annunci, rivendica come un grande risultato il bonus per i monopattini, o i debiti contratti con l’Unione Europea in cambio di riforme lacrime e sangue".

Chiedono una sanatoria per tutte le multe elevate durante l’emergenza sanitaria, lo stop alle tasse per le imprese per tutto il 2020, soldi a fondo perduto erogati direttamente dallo Stato senza passare per le banche, liquidità immediata per le famiglie e le fasce più deboli della popolazione, un piano di intervento straordinario per salvare il settore del turismo che rischia letteralmente di scomparire, aiuti massicci e regole meno stringenti per bar, ristoranti, palestre e tutte quelle attività che rischiano di chiudere prima ancora di riaprire, un piano per far ripartire veramente la scuola e garantire una formazione. E soprattutto chiedono che lo stato d’emergenza non venga prolungato per altri sei mesi.

A breve organizzeranno una manifestazione nazionale.