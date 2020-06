Siracusa, scompare Gianfranco Napolitano: una vita da volontario

La sua vita l'ha dedicata ad aiutare gli altri. Era la sua indole e l'ha fatto da volontario e componente del Corpo Militare del Comitato CRI di Siracusa e che ha collaborato con il mondo del volontariato a tutto tondo.

Stiamo parlando di Gianfranco Napolitano, un uomo di grande generosità che da oggi non c'è più, ma che rimane nei ricordi di chi l'ha conosciuto per la sua opera meritoria e per il suo essere persona perbene.

Non appena la notizia si è diffusa, sui social si è registrata una valanga di messaggi di sconforto per l'improvvisa scomparsa e di cordoglio per i familiari.

La camera ardente è stata allestita in via Agrigento,10.