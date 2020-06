Siracusa, Casa della solidarietà: la risposta dell'assessore Gentile a Carnevale (Cassa Edile)

L'assessore alla Politiche comunitarie del Comune di Siracusa, Rita Gentile,risponde alle dichiarazioni di Salvo Carnevale, della Fillea Cgil, sull'assenza delle federazioni sindacali delle costruzioni alla conferenza stampa di presentazione del progetto di housing sociale di Agenda urbana.

"Il rapporto del Comune - si legge in una nota dell'assessore - è intercorso con Ance, attraverso il suo rappresentante, l'ingegnere Massimo Riili, i suoi collaboratori e gli architetti che con grande professionalità hanno collaborato con il Rup del Comune, l'ingegnere Paolo Rizzo, per arrivare a presentare nei tempi stabiliti il progetto preliminare di ristrutturazione dell’edificio e di riqualificazione dell’area circostante.

Riteniamo - prosegue - che questa importante opera, che permetterà di sperimentare una modalità diversa dell’abitare, tenendo in conto il benessere abitativo e l’integrazione delle fasce sociali più fragili, permetterà al contempo, come da Ance auspicato, di mobilitare nella fase attuativa del cantiere, numerose maestranze, dando un contributo ad un settore della nostra economia da tempo in sofferenza.

Auspichiamo - conclude Gentile - che il progetto possa in tempi adeguati entrare nella fase esecutiva e subito dopo di cantierabilità delle opere".