Augusta, spacca bicchieri in un bar e poi si impossessa di un coltello: denunciato

Un 61enne di origine tedesca, è stato denunciato dalla Polizia ad Augusta per danneggiamento e porto illegale di un coltello da cucina.

Ieri sera l'uomo s trovava un bar di via Roma in evidente stato di ubriachezza: dopo aver rotto alcuni bicchieri all’interno del locale, si è impossessato di un coltello e si è allontanato.

Gli operatori della Volante lo hanno rintracciato poco distante dal locale e lo hanno denunciato.