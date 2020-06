Siracusa, blitz alla Borgata: in un'abitazione disabitata rinvenuti un fucile, munizioni e droga: arrestato un 24enne

Dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanza stupefacente e detenzione d’arma e munizioni clandestine: si tratta di un 24enne siracusano, Giuseppe Pappalardo, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa.

Nel coso di una perquisizione eseguita in un fabbricato abbandonato, alla Borgata, di fatto, secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma, nella disponibilità del giovane, che vi aveva abitualmente libero accesso, hanno rinvenuto un fucile da caccia calibro 12 , armato e con cartucce inserite, perfettamente funzionante, con matricola abrasa e con canne mozzate, a cui era stato modificato anche il calciolo presumibilmente per poterlo nascondere più facilmente negli indumenti personali; 4 cartucce calibro 12 a pallettoni tipiche dei tiri da caccia; 2 cartucce calibro 12 a palla unica ad elica, la cosìdetta palla “slug”, caratterizzata da un notevole livello di precisione e da un’ottima capacità penetrativa. Rinvenute 39 dosi di cocaina, per complessivi 14 grammi, 845 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio, un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, come buste di cellophane, carta argentata, vari rotoli di plastica.

Pappalardo è stato ristretto nella casa di reclusione di Brucoli. Il fucile sarà inviato presso il Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per accertamenti di natura balistica finalizzati a rilevare l’eventuale utilizzo in pregressi eventi criminosi.