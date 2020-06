Siracusa, servizi accessori al Parco archeologico: interrogazione di Giovanni Cafeo

Interrogazione del deputato regionale di Italia Viva, Giovanni Cafeo sul futuro dei servizi accessori al Parco archeologico di Siracusa.

“Il 28 giugno prossimo scadranno i 4 anni di gestione previsti dal bando di affidamento – spiega Cafeo – per i quali alla scadenza era prevista la possibilità, compiute le necessarie valutazione di merito, di estendere l’affidamento per altri 4 anni o in alternativa indire una nuova gara. Nell’interrogazione ho chiesto che tipo di scelta è stata fatta e cosa intende fare l’assessorato ai Beni Culturali, anche alla luce dei rischi di continuità del servizio proprio in prossimità dell’inizio della stagione turistica già in crisi a causa della pandemia di Covid-19 nonché del futuro dei lavoratori impiegati".

In caso di ritardi nella risposta Cafeo preannuncia di voler presentare richiesta di accesso agli atti per prendere visione dei documenti di valutazione della gestione degli ultimi 4 anni e in presenza di ulteriori ritardi, si dice pronto a sollecitare un’audizione in V commissione sia dell’attuale gestore sia dell’assessore ai Beni Culturali.