Autostrada Siracusa-Catania, auto contro autocarro: traffico in tilt

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16 sull'autostrada Siracusa-Carania, all'altezza di Priolo.

Coinvolti nell'impatto un'autovettura e un autocarro che viaggiavano in direzione dei Siracusa.

Tre persone sono state trasportate in ospedale, ma, pare, per ferite lievi.

Si sono formate ben presto lunghe code di auto visto che l'autocarro è rimasto bloccato al centro. Sul posto per i rilievi del caso dal Polizia stradale che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.