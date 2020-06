Siracusa, riparte lunedì lo Street control: nel mirino automobilisti e motociclisti indisciplinati

Riprendo l'azione di contrasto alle violazioni del codice della strada sospese a seguito dell'emergenza covid-19.

La Polizia municipale da lunedì, infatti, riattiverà i servizi di street control, per arginare soprattutto il fenomeno della sosta in doppia fila, e quelli studiati per colpire gli automobilisti che guidano senza cintura di sicurezza o parlando al telefonino senza utilizzare cuffie o vivavoce, oppure i motociclisti che non indossano il casco.

Gli agenti muniti di street control, saranno in strada dalle 8 alle 20 e pattuglieranno soprattutto le vie più densamente transitate, con compiti sia di prevenzione che repressione delle violazioni.