Siracusa, comitato per l'ordine e la sicurezza: "Indispensabile la fiducia nelle istituzioni"

Fiducia nelle istituzioni per sconfiggere ogni tentativo di sopraffazione. Questo il messaggio venuto fuori dal Comitato provinciale di ordine pubblico e sicurezza che si è tenuto ieri mattina all'Urban center di Siracusa, su input della prefettura, con la partecipazione delle forze dell’ordine, delle associazioni di Categoria e di quelle Antiracket.•

E' stata ribadita la presenza e l’azione dello Stato contro ogni forma di illegalità a tutela dei siracusani.

Nei giorni scorsi Concommercio aveva lanciato un forte allarme usura, così come dalle associazioni antiracket è stato più volte ribadita l'importanza che commerciati e imprese collaborino con le forze dell'ordine.

"Questa città - ha detto il sindaco Francesco Italia - non merita intimidazioni, ma supporto e coraggio per ripartire".