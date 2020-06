Siracusa, futuro amministrazione comunale: Fdi appoggia l'idea del forum mensile

Condivisione dell'idea lanciata dal movimento "Oltre" sull'istituzione di un forum con cadenza mensile in cui confrontarsi con l'amministrazione comunale sulle idee di sviluppo di Siracusa. Arriva dal direttivo del circolo ''Aretusa'' di Fratelli d'Italia.

"Vogliamo ribadire - scrive il portavoce Paolo Cavallaro - l'importanza di un luogo di confronto dove i cittadini possano, manifestando attivamente idee e proposte per la città, intervenire sui temi di attualità ma allo stesso tempo esercitare un ruolo di controllo e di impulso all'amministrazione attiva.

L'assemblea mensile all'Urban Center - prosegue - consentirebbe all'opposizione politica a questa amministrazione di esprimere il proprio pensiero in forma dialogica e non attraverso il freddo scambio di comunicati sulla stampa, unico strumento attualmente possibile per far sentire la propria voce. E alle associazioni e alle categorie di potere esprimere le proprie idee e le proprie richieste".