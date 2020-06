Siracusa Protagonista chiede il posticipo dell'Imu a fine settembre

Spostare la scadenza dell'Imu, prevista per il 16 giugno almeno a fine settembre.

Questa la richiesta che Siracusa Protagonista avanza all'amministrazione comunale: "Da più parti, in queste ultime settimane - scrivono in una nota Vincenzo Vinciullo, Salvatore Castagnino, Fabio Alota, Mauro Basile e Vincenzo Salerno- si sono levate richieste affinché questo termine, come sta accadendo nel resto d’Italia, venga posticipato. Invitiamo, pertanto, l’amministrazione Comunale di Siracusa a venire incontro ai cittadini più bisognosi".