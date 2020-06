Priolo, mercato settimanale: riparte il settore non alimentare

Da martedì 16 giugno riparte anche per il settore non alimentare il mercato settimanale del martedì.

Il sindaco Pippo Gianni ha firmato l’ordinanza: sull’argomento si sono tenuti diversi incontri, l’ultimo dei quali ieri mattina dell’assessore al Commercio, Santo Gozzo, dei Dirigenti e dei rappresentanti dei commercianti.

Era stata paventata l’ipotesi di spostare il mercato in altro luogo ma alla fine è stato deciso di mantenere l’attuale ubicazione, chiedendo agli operatori commerciali di ridurre le dimensioni delle postazioni di vendita, per garantire il distanziamento sociale. I fruitori e i commercianti dovranno evitare assembramenti e, quando non sarà possibile garantire il distanziamento interpersonale, dovranno indossare le mascherine.

“Abbiamo deciso di riaprire il settore non alimentare - ha sottolineato Gianni - a condizione che il Corpo di Polizia Municipale garantisca l’osservanza di misure organizzative tali da evitare sovraffollamenti. Saranno eseguiti controlli per verificare il rispetto dell’ordinanza”.

“Si tratta - ha fatto sapere l’Assessore al Commercio Santo Gozzo - di una iniziativa in via sperimentale. Di comune accordo con gli operatori commerciali, già martedì testeremo come andrà lo svolgimento del mercato settimanale e se si dovessero verificare problemi applicheremo altre soluzioni già allo studio”.