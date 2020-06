Rosolini, spacciava dai domiciliari: arrestato

Spacciava da casa nonostante i domiciliari: in manette è finito Antonio Piazzese, 43 anni, di Rosolini, già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione e fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare nella sua abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 6 dosi di eroina, pronte per essere spacciate, denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento delle dosi.

Per lui sono nuovamente stati disposti gli arresti domiciliari.