Siracusa, devastato da vandali il plesso scolastico Montessori: è la sesta irruzione in un mese. LE FOTO

"In questa scuola non c’è più niente da rubare" con queste parole scritte su un cartello affisso ieri alle finestre del Plesso staccato “Monstessori, la dirigente dell’Istituto Comprensivo Vittorini, Pinella Giuffrida, esprime tutto il suo disappunto. Questa notte, per la sesta volta in un mese il plesso scolastico è stato "visitato" da ignoti, che hanno anche devastato tutto quello che si sono trovato davanti.



“Restano solo i banchetti, le sedioline e i vecchi giocattolini dei piccoli bimbi che - dice amareggiata la dirigente - forse a settembre, a questo punto, non potranno più rientrare. I malviventi, infatti, dopo aver rubato a più riprese i computer, la Lim col videoproiettore e le casse, il materiale di pulizia, l’acqua e lo scottex, adesso si sono dati agli atti di vandalismo. Quasi tutte le porte sono state sfondate, la scuola sporcata, deturpata, tutti i giocattoli distrutti e sparsi sui pavimenti. Un vero pandemonio. Cinque volte - aggiunge - ho chiesto all’Ufficio Tecnico Comunale il permesso per installare un antifurto, ma non ho avuto risposta. Oggi chiederò di installare le inferriate e un servizio di vigilanza. Questa mattina - conclude - procederò con la sesta denuncia".