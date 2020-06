Priolo, concorso per reclutare uno psicologo

Il Comune di Priolo alla ricerca di uno psicologo. Sul sito del Comune sono stati pubblicati l’avviso e il modello di domanda per partecipare alla procedura selettiva per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria necessaria per l’assunzione a tempo determinato, full time per un anno, con possibilità di rinnovo o proroga.

Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

“Continua da parte dell’Amministrazione comunale - ha commentato l’Assessore al Personale e Vice Sindaco Maria Grazia Pulvirenti - il processo per l’indizione dei concorsi. E’ già stato reso noto l’elenco degli ammessi ai posti di assistente sociale, mentre a giorni sarà pubblicato l’elenco degli ammessi ai posti di ingegneri e geometri”.

“Grazie allo sblocco dei concorsi e al reclutamento di varie figure professionali - ha sottolineato il Sindaco Pippo Gianni - faremo fronte alle esigenze funzionali dell’Ente e garantiremo occupazione a decine di persone che contribuiranno a fa diventare realtà i tanti progetti in via di attuazione”.