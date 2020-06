Acqua, a Siracusa nel 2019 incremento della spesa del 7,8% ma il nodo cruciale resta la dispersione idrica

L'acqua bene prezioso costa sempre di più. A dirlo è l’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva realizzato nell'ambito del progetto “Consapevolmente consumatore, ugualmente cittadino”, finanziato dal Ministero dello sviluppo economico.

Nel 2019 la spesa idrica di una famiglia siracusana ( tre componenti e un consumo annuo di 192 metri cubi) si attesta sui 336 euro con un aumento del 7,8% rispetto al 2018, secondo solo a Palermo dove l'incremento rispetto all'anno precedente è stato del 10, 5%.

La media regionale si attesta su 445 euro con un aumento del 3,5% rispetto al 2018.

In ambito nazionale Grosseto e Siena si confermano i capoluoghi di provincia più cari in Italia con una spesa media a famiglia di 781euro, mentre Isernia

resta ancora la più economica con 130 euro.

Tra i singoli capoluoghi di provincia siciliani si va dai 224 euro di Catania ai 748 euro di Enna.

Con un uso più consapevole e razionale di acqua, quantizzato in 150mc, una famiglia media in Sicilia potrebbe risparmiare 126 euro.

Un altro grande nodo è quello della dispersione idrica, le cui cause sono da ricercare nella vetustà delle reti e degli impianti: se in Sicilia è al 48% a Siracusa arriva al 57,6%, seconda solo a Catania dove è al 57,8%. Questi ultimi dati sono aggiornati al 2018.