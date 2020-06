Siracusa, contratto per 7 collaboratori

Completate le procedure di selezione interna all'Asp, riservate al personale per la copertura di posti di collaboratore amministrativo e di programmatore.

A firmare il contratto, alla presenza del direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra e dei direttori sanitario e amministrativo, Anselmo Madeddu e Salvatore Iacolino, sono stati 5 collaboratori amministrativi e 2 programmatori, vincitori delle relative selezioni.

“Questo provvedimento dà il giusto riconoscimento al personale interno all’Azienda – dichiara Ficarra – rientra nell’ambito delle azioni che l’Azienda sta portando avanti per la stabilizzazione del personale precario della dirigenza medica e non. La direzione aziendale è impegnata anche nella riformulazione delle graduatorie a tempo determinato sia della dirigenza medica sia del comparto, per garantire l’acquisizione di risorse umane a completamento

della vigente dotazione organica aziendale”.