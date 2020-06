Siracusa e provincia, riaprono lunedì 15 giugno le guardie mediche turistiche

Dal 15 giugno al 15 settembre 2020 l’Asp di Siracusa riapre le Guardie mediche turistiche della provincia di Siracusa con postazioni a Fontane Bianche, Brucoli, Marzamemi, Portopalo, Noto Marina e Avola Antica.

Le Guardie mediche turistiche sono dotate di numeri telefonici fissi e cellulari.

Nel Distretto di Siracusa la Guardia medica turistica di Fontane Bianche osserverà apertura dalle ore 8 alle ore 20.

Quelle ricadenti nel Distretto di Noto si trovano a Marzamemi, Noto Marina, Portopalo ed Avola Antica. A Noto Marina sarà attiva h 24, a Marzamemi da lunedì a sabato dalle ore 15 alle ore 8 e la domenica dalle ore 14 alle 8, a Portopalo dalle ore 8 alle ore 20 e, ad Avola Antica, da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 15 e la domenica dalle ore 8 alle ore 14.

Nel Distretto di Augusta infine, la Guardia medica turistica di Brucoli sarà aperta h 12 dalle ore 8 alle ore 20.

Per le prestazioni sanitarie rese dalle Guardie mediche turistiche, così come prevede la normativa in vigore, è previsto il pagamento, da parte dei cittadini residenti fuori provincia: visite ambulatoriali 15 euro, visita domiciliare 25 euro, prestazioni ripetibili 5 euro. Per agevolare l’accesso alle strutture da parte dei cittadini non residenti nel territorio della provincia e tutelare il diritto alla salute, il medico di guardia effettuerà la prestazione al paziente, gli farà compilare un modulo e gli consegnerà un bollettino di conto corrente postale da pagare entro dieci giorni dalla data della visita, ovvero un bollettino dell’Asp da pagare presso lo sportello dei vari Cup distrettuali sempre entro dieci giorni.

ELENCO DEI PRESIDI DI GUARDIA MEDICA TURISTICA

Indirizzo Tel. fisso Tel. mobile

Distretto di Augusta

Brucoli Via Canale, 46 0931-981300 320-4322867

Distretto di Noto

Marzamemi Via Nuova (ex scuola elementare) 0931-841245 335-7731115

Portopalo Via Luigi Sturzo, 17 0931-842510 335-7030899

Noto Marina Via G. Martino, 2 335-1270931

Avola Antica Ex Cupole 335-7574278

Distretto di Siracusa

Fontane Bianche Viale dei Lidi, 1 0931-790973 335-7731415