Siracusa, Casa della solidarietà: Carnevale "Determinante il contributo dei sindacati"

"Il progetto di riqualificazione complessiva dell’ex Madonna delle Grazie a Grottasanta ma anche dell’aria verde circostante che si aprirà al quartiere, eliminando il muro di cinta e collegandosi con la pista ciclabile, è una donazione degli enti bilaterali. E spiace constatare che alla presentazione del progetto non abbiano partecipato, perché non informati dell’iniziativa organizzata dal Comune di Siracusa, tre dei protagonisti principali, le federazioni sindacali delle costruzioni: Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil”.

Così interviene il vicepresidente della Cassa edile di Siracusa: "In tempi difficili come quelli che stiamo attraversando sarebbe stato un bel segnale di condivisione far sapere alla cittadinanza che gli operai edili hanno contribuito e donato un progetto del valore di circa 25 mila euro che, tra l'altro, può generare occupazione e benessere sociale qualora l'opera venga realizzata. I lavori varrebbero circa 4,5 mln di euro e garantirebbero lavoro a 30/40 operai".