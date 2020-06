Siracusa, mercato coperto nel rione Santa Panagia: c'è la delibera di Giunta

Riqualificare via Giarre e dotare il rione Santa Panagia di un'area mercatale coperta. La Giunta stamattina ne ha approvato lo schema di protocollo e nei prossimi giorni il sindaco, Francesco Italia, sottoscriverà con Ettore Riccardo Foti, commissario straordinario dell'Iacp, ente proprietario del terreno su cui sorgerà il mercato al coperto. L'area è di 5mila metri quadrati e si trova all'angolo tra viale dei Comuni e via Sant'Orsola; nei prossimi il sindaco, Francesco Italia, sottoscriverà l'intesa con il commissario straordinario dell'Iacp, che porterà in breve alla presentazione del progetto. La nuova infrastruttura, che darà decoro a via Giarre, potrà ospitare fiere di settore e sarà utilizzata anche la sera.

Il sindaco Italia e l'assessore Burti, che ha seguito l'iter dell'intesa, mettono l'accento sul carattere innovativo del progetto e sulle ricadute positive per la città. “Raggiungeremo il doppio obiettivo di intervenire su un'area che merita di essere riqualificata dotando, al tempo stesso, di servizi un quartiere non privo di criticità. Uno spazio coperto viene richiesto da tempo dagli operatori dei mercati per poter lavorare tutto l'anno senza essere soggetti alle intemperie, in inverno, e al caldo torrido in estate, ma anche per consentire eventi di richiamo dedicati alle famiglie”.