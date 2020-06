Siracusa, Cafeo sul futuro dell'amministrazione comunale: "Serve una seria capacità di co-progettazione e visione del futuro"

“È necessaria dunque un’autentica spinta partecipativa dal basso, da attivare con strumenti alternativi ma comunque efficaci – continua Giovanni Cafeo – in grado di fare sentire i cittadini attori protagonisti delle scelte in città, soprattutto in questo particolare momento di difficoltà a seguito della crisi economica dovuta al Covid-19, senza dimenticare il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei sindacati che nel territorio rappresentano imprese e lavoratori, verso i quali non è immaginabile un semplice ruolo passivo, subendo le conseguenze di decisioni calate dall’alto”.

Questo quanto propone il deputato regionale Giovanni Cafeo, all'amministrazione comunale per i prossimi 3 anni prima che scada il mandato elettorale.

"Lassenza di un Consiglio Comunale con il quale procedere al confronto sugli obiettivi e la strategia per la città rappresenta un grave vulnus democratico – spiega Cafeo – del quale la giunta è ovviamente incolpevole; tuttavia, per ambire a governare con serenità, è necessario mettere in campo strumenti che possano, quanto meno in parte, ristabilire quel principio di rappresentatività che è il fondamento stesso della democrazia. Quello che serve - conclude - è

una seria capacità di co-progettazione e visione del futuro”.