Siracusa, pescatori di frodo all'Asparano: sanzionati

Pescatori di frodo all'Asparano sorpresi dagli uomini della Capitaneria di porto di Siracusa.

Giunti sul posto a seguito di una segnalazione, i militari hanno subito trovato l'auto dei tre che sono stati trovati in possesso di circa 4 chili di prodotto ittico di specie varia, tra cui polpo, seppie, triglie, ed esemplari di ricci di mare, la cui pesca è assolutamente vietata durante il fermo biologico.

Sequestrata l’attrezzatura da pesca utilizzata: tre fucili con fiocina, tre torce e tre cinture con pesi, oltre al prodotto ittico che, ritenuto idoneo al consumo umano da parte di personale dell’Asp, è stato devoluto in beneficenza ad un istituto caritatevole.

I tre uomini sono stati sanzionati per aver effettuato attività di pesca in apnea in orario notturno, vietata dalla normativa vigente, e per aver prelevato esemplari di ricci di mare in periodo di fermo biologico.