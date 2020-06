Priolo, Centrale Enel: affidata la manutenzione della recinzione esterna e del lungomare

Saranno affidati alla Cooperativa Sociale Solidarietà a.r.l. Onlus di Priolo Gargallo i lavori per la manutenzione della recinzione esterna e dell’area del lungomare, a ridosso della Centrale Enel “Archimede”.

A comunicarlo all’amministrazione Comunale è stato oggi Michele Vinci, Responsabile Enel Power Generation Italy Impianti Gas Area Sud.

L’affidamento dei lavori alla Cooperativa Sociale Solidarietà rientra fra le iniziative di sostenibilità e creazione di valore condiviso, promosse dal Gruppo Enel. In particolare, questo progetto è collegato all'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile numero 8 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, la cui finalità è “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti", e intende favorire l'inserimento lavorativo delle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione.