Siracusa, servizi a supporto dell'amministrazione: i sindacati "Tutto è nelle mani del responsabile unico del procedimento"

“Tutto nelle mani dei dirigenti e del responsabile unico del procedimento.”

Questa la risposta che il sindaco italia e il vicesindaco Coppa hanno fornito ai sindacati sulla vicenda dei tagli al monte orario per i lavoratori dei servizi a supporto dell'amministrazione comunale operato dai dirigenti.

Contrariati, Alessandro Vasquez, Teresa Pintacorona ed Anna Floridia, rispettivamente i 3 segretari di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che sottolineano come ancora ad oggi, nonostante le richieste di ripristino avanzate da numerosi dirigenti dei diversi settori, il responsabile unico del procedimento Brex, non ha operato nessuna determina di ampliamento della commessa. “E' tutto nelle mani del responsabile unico del procedimento e questo si evince, sia alla luce di quanto sostenuto dalla giunta, sia da quanto affermato dai dirigenti che sostengono di aver inoltrato a lui le richieste di ripristino".

Il nuovo appalto non dovrebbe più prevedere una gara unica ma verrà suddiviso in diverse gare, su questo punto i sindacati mostrano delle perplessità:

“Pensiamo - concludono i sindacati - che ci siano servizi da potenziare rispetto alla situazione attuale ed abbiamo ricevuto nel corso degli incontri, diverse rassicurazioni sulle clausole sociali che consentiranno il mantenimento dell’occupazione. I problemi però rimangono quelli attuali e su questo punto non possiamo permetterci nessun passo indietro, mantenendo lo stato di agitazione e monitorando costantemente la situazione".