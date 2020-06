Scuole, lezioni da 40 minuti e mascherine fuori dalle aule

Prosegue il lavoro della Task force che collabora con la Regione Siciliana per garantire a studenti e a docenti il rientro in aula a settembre.

Tra le principali novità per le scuole superiori si sta pensando di limitare le lezioni a una durata massima di quaranta minuti. L’orario scolastico, pertanto, prevederà lo svolgimento delle lezioni anche durante il pomeriggio, fino alle 16.00. Le classi svolgeranno doppi turni e ogni turno probabilmente sarà di 4 ore.

Questo comporterà la riduzione del tempo di permanenza per gli studenti e l'aumento delle ore lavorative per il corpo docenti e personale Ata.

Verrà istituito l’obbligo di indossare le mascherine fuori dall’aula nelle zone comuni, come i corridoi e nasce l’esigenza di avere o amplificare gli spazi esterni per lo svolgimento di pause e ricreazioni.