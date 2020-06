Siracusa, da lunedì riapre il posto di polizia del pronto soccorso

Da lunedì 15 giugno riapre il posto di Polizia al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I.

Da oggi è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Siracusa, che si pone come front office con i cittadini, fornendo informazioni sull’organizzazione della Questura e sulla dislocazione delle articolazioni dipendenti, nonché in materia di passaporti, autorizzazioni di Polizia, licenze ed altro.

L’Ufficio garantisce la modulistica per la presentazione delle varie istanze, prestando assistenza alla compilazione delle stesse, mettendo a disposizione per la loro consultazione, leggi, decreti e regolamenti che disciplinano le attività di Pubblica Sicurezza.