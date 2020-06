Solarino, aggredisce un vigile urbano e minaccia un dipendente comunale

Dovrà rispondere di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali Roberto Pappalardo 66 anni che ha aggredito con calci e pugni un agente della Polizia municipale di Solarino, procurandogli un'escoriazione sulla fronte, e che ha indirizzato parole offensive e minacce verso un altro dipendente comunale.

L'uomo, ritenendo di non aver ricevuto dal Comune di Solarino alcuni buoni pasto di cui riteneva avere diritto e non soddisfatto delle risposte ricevute, ha dato in escandescenze.

Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.