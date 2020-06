Riconfermate le 4 vele per le spiagge del golfo di Noto

Riconferma delle 4 vele per le spiagge del Golfo di Noto e due percorsi, uno architettonico e l’altro dedicato alla natura.

Legambiente e Touring Club Italiano premiano le bellezze di Noto con il riconoscimento per quei comprensori che “si possono considerare luoghi di grande eccellenza, in grado di coniugare un territorio di qualità con gestione dei servizi di buon livello”.

Sempre il Touring Club ha pubblicato una guida con 200 percorsi turistici a cui pensare per le vacanze in Italia e tra di essi c'è Noto con le sue bellezze architettoniche in stile Barocco, riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, e con le sue bellezze naturali.