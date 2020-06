Priolo, prevenzione del covid sulle spiagge: pannelli informativi su tutto il litorale

Il Comune di Priolo, tra i primi in assoluto, dà il via all’attività di sensibilizzazione per la prevenzione del Coronavirus anche in spiaggia.

Quaranta cartelli saranno installati oggi su tutto il litorale, con particolare riguardo ai tratti di spiaggia libera.

I pannelli contengono, norme di comportamento da rispettare e indicazioni sulle misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico, per contrastare la diffusione del contagio. Tra le norme, quella di lasciare uno spazio di 10 metri quadrati tra un ombrellone e l’altro e di evitare assembramenti. Tutto questo in 3 lingue: italiano, inglese e francese.

“La Capitaneria di Porto di Siracusa - riferisce il sindaco Gianni - ha inviato ai Comuni un documento, invitandoli ad attenersi ai protocolli e alle linee guida per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Tra le indicazioni anche quella di pulizia dell’arenile. Particolare rilievo - ha concluso il primo cittadino - assume in questa stagione balneare la presenza sul nostro litorale delle postazioni della Protezione Civile e della Misericordia a partire da luglio ”.