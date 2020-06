Fase 3, nasce l'associazione dei ristoratori siracusani per fare fronte comune contro la crisi. VIDEOINTERVISTA

La crisi economica determinata dall'emergenza covid si sta rivelando nei suoi effetti più pesante delle previsioni.

A subire gli effetti più devastanti è la filiera del turismo e i ristoratori che ne fanno parte ne danno testimonianza tutti i giorni. Incassi irrisori, spese costanti, ma nessuno vuole mollare e con queste premesse che i ristoratori siracusani stanno dando un segnale importante che va oltre il considerarsi concorrenti, ma sentirsi colleghi sulla stessa baca in un momento di crisi senza precedenti dalla quale si può uscire solo se si sta tutti insieme.

Ecco allora che nasce l'idea di consorziarsi, di unirsi in associazione. L'anticipazione è stata data da uno degli imprenditori coinvolti, Stefano Gentile, ieri sera durante la puntata della trasmissione "Oltre", l'approfondimento in diretta su SiracusaPost e Medical Excellence Tv, di cui vi riproponiamo il passaggio in cui Gentile ci racconta proprio questa iniziativa.