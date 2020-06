Augusta e Floridia, elezioni comunali: si vota il 4 ottobre

C'è la data delle prossime elezioni amministrative in Sicilia, dopo il doppio rinvio dovuto all'emergenza coronavirus: è il 4 ottobre con l'eventuale ballottaggio fissato al 18 ottobre.

Lo ha deciso il governo Musumeci, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Bernardette Grasso.

Nell'Isola sono 62 i Comuni coinvolti per 810mila persone. In provincia di Siracusa si voterà ad Augusta e a Floridia, in entrambi i Comuni con il sistema proporzionale.