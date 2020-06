Siracusa e provincia, adeguamento antincendio delle scuole: in arrivo 1 milione di euro

"Poco più di un milione di euro per gli istituti scolastici della provincia di Siracusa". Ad annunciarlo è il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra dopo che nei giorni scorsi il ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie per il finanziamento di 1.405 interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio.

"Gli interventi - spiega il deputato pentastellato - sono stati selezionati sulla base di criteri oggettivi come il numero di studenti presenti nell'istituto scolastico o la vetustà dell'edificio. Dei 96 milioni totali sono circa 9 quelli destinati in Sicilia e poco più di uno per la provincia aretusea."

Nello specifico per l'istituto Costanzo sono previsti 70mila euro e la stessa somma è stanziata anche per gli istituti Raiti, Lombardo Radice, Falcone (Cassibile), Cpia Alberto Manzi (Martoglio) e il Verga per quanto riguarda gli istituti del primo ciclo di istruzione (elementari e medie). Settantamila euro anche per il Columba di Sortino, 40 mila per il Carlo V di Carlentini mentre per il comprensivo Dante Alighieri di Francofonte sono previsti due finanziamenti da 70 mila euro l'uno per i due plessi.

Per gli istituti superiori, il Ministero ha invece previsto di erogare le somme al Libero Consorzio che ha competenza sugli edifici scolastici. "Tra i beneficiari - prosegue - sono presenti due istituti di Augusta, il Megara e il Ruiz con 100 mila euro ciascuno, stessa somma anche per il Da Vinci di Floridia. Tra i beneficiari anche il Pellico di Pachino (90 mila euro) e l'istituto professionale di Lentini con 15 mila euro."

"Sono somme che in qualche modo - conclude il vice presidente del gruppo parlamentare alla Camera - aiuteranno gli istituti scolastici a garantire maggiore sicurezza agli studenti, ma ovviamente questo non può bastare, per questo stiamo attuando una programmazione immediata e futura che abbia come obiettivo scuole efficienti".