Siracusa, riapre domenica il mercato di piazza Santa Lucia

Da domenica 14 giugno riaprono i mercati delle pulci, alimentare ed etnico di piazza Santa Lucia. Lo prevede un’apposita ordinanza sindacale che ripristina nella sua interezza l’attività mercatale in città.

“Rimettere in moto il settore ma puntando ad una ripartenza in sicurezza: è stato il nostro impegno e lo abbiamo mantenuto” dichiara l’assessore alle Attività produttive, Cosimo Burti che aggiunge: “Riduzione degli stalli e presenza di forze di Polizia annonaria coadiuvate dalle associazioni Carabinieri in pensione e Polizia di stato garantiranno la ripartenza dell’ultimo mercato rimasto fermo per le restrizioni legate all’emergenza Covid 19. Adesso siamo al lavoro per la riapertura dei Mercati del contadino che si svolgono nelle località balneari”.