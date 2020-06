Siracusa, una nuova app che chiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti

Una nuova applicazione per chiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti. A darne notizia è la Tekra che gestisce il servizio di igiene urbana a Siracusa.

L’applicazione Smart Trash sostituisce quella precedentemente in uso, è scaricabile per dispositivi Android e a breve verrà rilasciata anche la versione per sistemi iOS.

Rimangono sempre attivi gli altri due sistemi di contatto: si può telefonare al numero verde 800 193 750 (e lo 081 185 29 552 per chi chiama da telefono cellulare) o compilare il form on line all'indirizzo e2waste.tech/login.