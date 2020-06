Siracusa, bodycam per la Polizia municipale: approvato il disciplinare

Passo avanti per l'utilizzo delle bodycam da parte degli agenti della Polizia municipale di Siracusa.

Dopo l'acquisto elle 60 microcamere a dicembre scorso, adesso è stato approvato il disciplinare tecnico interno sull’utilizzo dei dispositivi, che saranno assegnati al personale della Polizia Municipale in servizio operativo sul territorio e che svolge alcune specifiche tipologie di servizio ma tenendo sempre ben presente la tutela del diritto alla privacy dei cittadini. Il documento è stato predisposto dal comandante della Polizia muniipale, Enzo Miccoli.

Le bodycam dovranno essere attivate dagli agenti se si verifica l'insorgenza di tangibili situazioni di pericolo; in ipotesi di turbamento dell´ordine e della sicurezza pubblica; in caso di pericolo imminente per persone e/o cose; in caso di di situazioni di criticità che legittimano l’operazione di riproduzione visiva. La registrazione potrà essere attivata anche nell’ambito dei controlli stradali.

I cittadini dovranno essere informati dell'avvio della registrazione in modo chiaro, pronunciando ad alta voce la frase "Attenzione, da questo momento attivo la registrazione audio-video". Dopo di che l'agente potrà attivare la registrazione.

Le registrazioni audio e/o video che dovessero essere prive di tale affermazione non potranno essere usate nei procedimenti a carico dei trasgressori e dovranno essere cancellate alla fine del turno di servizio.

Tutte le altre registrazioni, alla fine del turno di servizio, dovranno essere scaricate su un computer dedicato e definitivamente cancellato dalle schede di memoria.